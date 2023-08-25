В Ленобласти после драки со стрельбой задержали рецидивиста

В Ленинградской области после драки со стрельбой задержан 36-летний мужчина, которого ранее судили за разбой.

Об этом сообщает 78.ru.

Драка произошла накануне на Аллее Евгения Шварца в Санкт-Петербурге. Прибывшим полицейским не удалось задержать участников на месте. По словам очевидцев, они скрылись на автомобиле. Были обнаружены две гильзы, два патрона. Обращений в больницу не зафиксировано.

Позже указанный автомобиль остановили, водитель был задержан и помещён в изолятор.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее сообщалось , что в ночь на 25 августа на севере Москвы в ходе конфликта, перешедшего в потасовку, пострадали семь человек.