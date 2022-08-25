Семь человек пострадали в ходе драки со стрельбой на севере Москвы

Семь человек пострадали в результате массовой драки на 2-й Магистральной улице на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«По предварительной информации, в результате инцидента семь человек получили телесные повреждения и нарядом скорой медицинской помощи были госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительной информации, между мужчинами произошёл конфликт, перешедший в потасовку.

Отмечается, что в ходе драки произошла стрельба.

9 июля в Москве на Болотниковской улице между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в драку.