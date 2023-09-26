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Медведев: с 1 января в ВС России приняты более 325 тысяч человек

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С 1 января 2023 года в армию России на службу по контракту приняты более 325 тыс. человек, сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: с 1 января в ВС России приняты более 325 тысяч человек
  • РИА Новости

«С момента отсчёта, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединённой группировки войск приняты более 325 тыс. человек», — сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России.

По его словам, работа по доукомплектованию армии контрактниками продолжается.

Ранее российский лидер Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что важно предоставить равные права всем участникам специальной военной операции: добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям.

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