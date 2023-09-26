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Прокурорская проверка в одной из школ ЯНАО выявила нарушения

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Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку в школе села Аксарка Приуральского района, где дети учились в три смены, после публикации в СМИ.
Прокурорская проверка в одной из школ ЯНАО выявила нарушения
  • РИА Новости

«Проверкой выявлены нарушения, связанные с отсутствием стабильного расписания и информации об учебных кабинетах, ненадлежащей разъяснительной работой с законными представителями детей, некачественным ведением официального сайта образовательной организации», — пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Представители ведомства провели рабочее совещание с руководством образовательного учреждения, а также с представителями администрации и окружного департамента образования.

Прокурор района внёс представление главе местной администрации с требованием устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что в Зеленокумске Советского округа Ставропольского края следователи СКР проверяют информацию о жестоком обращении учителя физкультуры с детьми.

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