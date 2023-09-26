Путин подписал указ о повышении зарплат ряду категорий госслужащих с 1 октября

Зарплаты ряда категорий госслужащих будут проиндексированы на 5,5% с 1 октября.

Указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий... постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — сказано в документе.

29 августа Путин подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что правительство России дополнительно направит более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников государственных учреждений.