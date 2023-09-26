Хинштейн: в кабмине поддержали проект об ужесточении штрафов за утечку данных

Правительственная комиссия поддержала законопроект об ужесточении ответственности за утечки персональных данных вплоть до оборотных штрафов. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала наш законопроект», — написал он в Telegram.

Хинштейн подчеркнул, что депутаты внесут пакет инициатив в Госдуму и Совет Федерации по поправкам в КоАП и УК России.

Ранее депутат сообщал, что с начала года в сеть утекло бо­лее 445 млн строк кон­фи­ден­циальных данных, что подчёркивает необходимость операторов вкладываться в обеспечение безопасности.

По мнению Хинштейна, сегодняшние санкции за утечки крайне лояльны к операторам: максимальный размер штрафа для юридических лиц составляет до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения — до 300 тыс. рублей.