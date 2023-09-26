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Хинштейн: в кабмине поддержали проект об ужесточении штрафов за утечку данных

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Правительственная комиссия поддержала законопроект об ужесточении ответственности за утечки персональных данных вплоть до оборотных штрафов. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Хинштейн: в кабмине поддержали проект об ужесточении штрафов за утечку данных
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«Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала наш законопроект», — написал он в Telegram.

Хинштейн подчеркнул, что депутаты внесут пакет инициатив в Госдуму и Совет Федерации по поправкам в КоАП и УК России.

Ранее депутат сообщал, что с начала года в сеть утекло бо­лее 445 млн строк кон­фи­ден­циальных данных, что подчёркивает необходимость операторов вкладываться в обеспечение безопасности.

По мнению Хинштейна, сегодняшние санкции за утечки крайне лояльны к операторам: максимальный размер штрафа для юридических лиц составляет до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения — до 300 тыс. рублей.

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