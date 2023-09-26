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Суд оставил смолинского маньяка под арестом до конца года

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В Челябинске Центральный районный суд продлил до конца декабря срок содержания в следственном изоляторе Владимиру Ческидову, который обвиняется в том, что 14 лет держал женщину в плену.
Суд оставил смолинского маньяка под арестом до конца года
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Суд отказал защите Ческидова в просьбе изменить меру пресечения на более мягкую.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Источник RT в силовых структурах сообщал, что в отношении мужчины завели новое уголовное дело по статье об убийстве.

В СК позже подтвердили эту информацию, сообщив, что в 2011 году маньяк убил и расчленил женщину. Её останки он закопал в погребе дома.

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