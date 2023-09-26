Суд оставил смолинского маньяка под арестом до конца года
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Суд отказал защите Ческидова в просьбе изменить меру пресечения на более мягкую.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Источник RT в силовых структурах сообщал, что в отношении мужчины завели новое уголовное дело по статье об убийстве.
В СК позже подтвердили эту информацию, сообщив, что в 2011 году маньяк убил и расчленил женщину. Её останки он закопал в погребе дома.