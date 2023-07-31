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RT: в отношении маньяка из Смолина завели новое уголовное дело по статье об убийстве

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В отношении маньяка из Смолина Челябинской области завели новое уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщил источник RT в силовых структурах.
RT: в отношении маньяка из Смолина завели новое уголовное дело по статье об убийстве
  • РИА Новости

Как рассказала сбежавшая из плена девушка, маньяк убил другую узницу.

По информации источника RT, жертве было около 30 лет, её звали Оксана.

Причиной убийства стала ссора. Маньяк несколько раз ударил жертву ножом, а потом добил гвоздодёром. Тело он попытался сжечь, а когда не получилось, то закопал на заднем дворе своего дома.

Источник RT добавил, что мать-пенсионерка якобы ничего не знала об убийстве. Также женщина думала, что вторая пленница, которой удалось сбежать через 14 лет, является сожительницей её сына.

Также в силовых структурах рассказали, что, по одной из версий, сбежавшая была из неблагополучной семьи, по другой — из детдома, поэтому все эти годы, кроме сестры, её никто не искал.

Как заявила RT жительница посёлка Смолино по имени Наталья, державший 14 лет в плену заложницу маньяк мог убить своего отца и жену.

Следственный комитет России ранее опубликовал видео из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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