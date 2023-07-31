СК: похитивший девушку в Челябинской области в 2011 году убил и расчленил женщину
- РИА Новости
Об этом сообщает Следственный комитет России.
В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.
Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что в отношении маньяка из Смолина Челябинской области завели новое уголовное дело по статье об убийстве.
Также Следственный комитет России опубликовал видео из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.