СК: похитивший девушку в Челябинской области в 2011 году убил и расчленил женщину

Мужчина, который в течение 14 лет удерживал у себя дома в Челябинской области девушку, в 2011 году убил и расчленил женщину. Её останки он закопал в погребе дома.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.

Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что в отношении маньяка из Смолина Челябинской области завели новое уголовное дело по статье об убийстве.

Также Следственный комитет России опубликовал видео из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.