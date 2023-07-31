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СК: похитивший девушку в Челябинской области в 2011 году убил и расчленил женщину

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Мужчина, который в течение 14 лет удерживал у себя дома в Челябинской области девушку, в 2011 году убил и расчленил женщину. Её останки он закопал в погребе дома.
СК: похитивший девушку в Челябинской области в 2011 году убил и расчленил женщину
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет России.

В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.

Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что в отношении маньяка из Смолина Челябинской области завели новое уголовное дело по статье об убийстве.

Также Следственный комитет России опубликовал видео из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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