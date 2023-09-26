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HR-консультант Савченко: при смене профессии лучше избегать импульсивных шагов

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Карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко назвала главные ошибки, которые совершают при смене сферы деятельности.
HR-консультант Савченко: при смене профессии лучше избегать импульсивных шагов
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Главной ошибкой являются нереалистичные ожидания от новой профессии, когда старая уже не приносит удовлетворения и на её фоне новая может выглядеть более привлекательно, чем есть на самом деле, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Савченко посоветовала как можно глубже исследовать новое направление деятельности, чтобы избежать последствий неправильного выбора.

Ещё одной распространённой ошибкой являются импульсивность и отсутствие чёткой стратегии.

«Иногда достаточно перейти в другую компанию, хорошо отдохнуть, обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем или поменять сферу, чтобы желание сменить профессию исчезло», — добавила эксперт.

Ранее директор Института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко порекомендовала студентам пройти стажировку перед первой работой.

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