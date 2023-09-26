HR-консультант Савченко: при смене профессии лучше избегать импульсивных шагов
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Главной ошибкой являются нереалистичные ожидания от новой профессии, когда старая уже не приносит удовлетворения и на её фоне новая может выглядеть более привлекательно, чем есть на самом деле, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Савченко посоветовала как можно глубже исследовать новое направление деятельности, чтобы избежать последствий неправильного выбора.
Ещё одной распространённой ошибкой являются импульсивность и отсутствие чёткой стратегии.
«Иногда достаточно перейти в другую компанию, хорошо отдохнуть, обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем или поменять сферу, чтобы желание сменить профессию исчезло», — добавила эксперт.
Ранее директор Института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко порекомендовала студентам пройти стажировку перед первой работой.