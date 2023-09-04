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Специалист Сауренко порекомендовала студентам пройти стажировку перед первой работой

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Директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко рассказала, как студентам подготовиться к первой работе.
Специалист Сауренко порекомендовала студентам пройти стажировку перед первой работой
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» Сауренко отметила, что подготовка может начаться с прохождения стажировки. По её словам, университеты заключают соглашения о партнёрстве с разными компаниями.

Сауренко отметила, что прохождение стажировки не только поможет понять, насколько студента привлекает выбранное направление. По её словам, после стажировки компания может предложить студенту постоянную работу.

Кроме того, доцент посоветовала сконцентрироваться на получении образования в случае, если учебный процесс забирает много времени и энергии.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что практика для студентов медицинских колледжей столичного департамента здравоохранения начнётся уже с первого семестра в крупнейших стационарах, поликлиниках и медцентрах.

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