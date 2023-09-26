Дерипаска: санкции являются инструментом позапрошлого века

Санкции являются инструментом XIX века, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке», — цитирует его РИА Новости.

Бизнесмен отметил, что российский частный бизнес смог адаптироваться к санкциям.

По его словам, он думал, что от введения рестрикций «рухнет» до 30% экономики, но, по его оценке, экономика пострадала гораздо меньше.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что введённые в отношении России западные санкции нацелены в том числе на простых российских граждан.

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди выразил уверенность, что западным странам не удалось сломить Россию посредством санкционного давления.