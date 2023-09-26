Зарплаты IT-специалистов в России выросли на 15—20% в 2023 году

Новое исследование показало, что зарплаты IT-специалистов в России в текущем году в среднем выросли на 15—20%.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого рекрутинговой компанией Get experts, пишет газета «Известия».

В отчёте говорится, что российские компании постепенно отказываются от оборудования и программного обеспечения вендоров, ушедших с российского рынка, а также разрабатывают антикризисные планы и долгосрочные стратегии по избежанию рисков в будущем.

«Растут как зарплатные ожидания кандидатов, так и реально выплачиваемые компаниями зарплаты. При прогнозе роста зарплат на 10—15% они выросли в среднем на 15—20%», — выяснили аналитики.

Среди наиболее востребованных IT-специалистов — разработчики и специалисты в области инфраструктуры (руководители проектов, DevOps), data-специалисты, эксперты в области 1С, а также в области информационной безопасности.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.