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Дипломат Логвинов: санкции против алмазов из России угрожают мировому рынку

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Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов заявил, что планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка.
Дипломат Логвинов: санкции против алмазов из России угрожают мировому рынку
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данная инициатива противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса и несёт риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек.

Логвинов добавил, что под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлечённых в эти цепочки развивающихся государств, прежде всего — центров огранки алмазов.

18 сентября агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября.

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