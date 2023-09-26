Дипломат Логвинов: санкции против алмазов из России угрожают мировому рынку

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов заявил, что планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данная инициатива противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса и несёт риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек.

Логвинов добавил, что под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлечённых в эти цепочки развивающихся государств, прежде всего — центров огранки алмазов.

18 сентября агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября.