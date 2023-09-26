Эксперт Белавин: с 1 октября банки начнут передавать ЦБ данные о мошенниках
Об этом информирует агентство «Прайм».
По словам эксперта, по новым правилам банки смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам.
Белавин отметил, что новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников.
«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — сказал эксперт.
Ранее юрист Кирилл Воробьёв рассказал, как обезопасить недвижимость от мошеннических сделок.
Также аслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы» россиян.