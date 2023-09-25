Юрист Соловьёв: телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы» россиян

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил в интервью радио Sputnik, что некоторые злоумышленники составляют «профиль жертвы» при разработке схемы мошенничества.

По его словам, действующие в России телефонные мошенники делятся на две категории. Первые, как отмечает юрист, обзванивают людей без особой предварительной подготовки.

«Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы», — сказал Соловьёв.

Он отметил, что источником информации для таких злоумышленников служат украденные базы данных и соцсети.

Таким образом, мошенники могут выстроить сложную и эффективную схему мошенничества.

Ранее депутат Госдумы, замглавы комитета по финансовому рынку Константин Бахарев рассказал, какие меры принимаются для защиты граждан от телефонных мошенников.

Также сообщалось, что на Ставрополье телефонные мошенники требуют погасить «долги за капремонт».