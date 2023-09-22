На Ставрополье телефонные мошенники требуют погасить «долги за капремонт»

Министерство ЖКХ Ставропольского края предупредило жителей о схеме, которую используют телефонные мошенники, требующие погасить задолженность за капремонт.

Об этом информирует ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аферисты звонят жильцам многоквартирных домов или отправляют им сообщения с требованием погасить задолженность за капремонт. В случае отказа платить мошенники угрожают якобы заблокировать счета и конфисковать имущество.

В ведомстве предупредили, что к подобным звонкам и сообщениям Фонд капремонта не имеет отношения.

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