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На Ставрополье телефонные мошенники требуют погасить «долги за капремонт»

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Министерство ЖКХ Ставропольского края предупредило жителей о схеме, которую используют телефонные мошенники, требующие погасить задолженность за капремонт.
На Ставрополье телефонные мошенники требуют погасить «долги за капремонт»
  • Gettyimages.ru
  • © Liubomyr Vorona

Об этом информирует ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аферисты звонят жильцам многоквартирных домов или отправляют им сообщения с требованием погасить задолженность за капремонт. В случае отказа платить мошенники угрожают якобы заблокировать счета и конфисковать имущество.

В ведомстве предупредили, что к подобным звонкам и сообщениям Фонд капремонта не имеет отношения.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.

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