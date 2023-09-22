На Ставрополье телефонные мошенники требуют погасить «долги за капремонт»
- Gettyimages.ru
- © Liubomyr Vorona
Об этом информирует ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Аферисты звонят жильцам многоквартирных домов или отправляют им сообщения с требованием погасить задолженность за капремонт. В случае отказа платить мошенники угрожают якобы заблокировать счета и конфисковать имущество.
В ведомстве предупредили, что к подобным звонкам и сообщениям Фонд капремонта не имеет отношения.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.