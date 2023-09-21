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Депутат Бахарев рассказал о мерах борьбы с телефонным мошенничеством в России

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Депутат Госдумы, замглавы комитета по финансовому рынку Константин Бахарев рассказал, какие меры принимаются для защиты граждан от телефонных мошенников.
Депутат Бахарев рассказал о мерах борьбы с телефонным мошенничеством в России
  • Gettyimages.ru
  • © brizmaker

«В 2024 году в силу вступит закон. Банки и платёжные системы смогут в течение 48 часов приостанавливать платёжные переводы клиентов», — заявил он в беседе с RuNews24.

По его словам, банки смогут проверить в базе подозрительных счетов и приостановить перевод, если будут сомнения.

Также граждан могут наделить правом устанавливать запрет на выдачу себе потребкредита. Как отметил Бахарев, целью мошенников часто является именно оформление займа.

«Если человек установит запрет, то никто не сможет взять на его имя деньги. Если же банк или некоммерческая финансовая организация выдадут кредит мошеннику при наличии такого запрета, то банк и НКО лишаются права требовать вернуть эти денежные средства», — пояснил Бахарев.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.

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