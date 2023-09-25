Юрист Воробьёв рассказал, как обезопасить недвижимость от мошеннических сделок

Юрист Кирилл Воробьёв посоветовал завести личный кабинет на сайте Росреестра с помощью «Госуслуг», чтобы обезопасить себя от мошенничества с недвижимым имуществом.

На сайте Росреестра можно получать оповещения о любых подачах заявлений в отношении недвижимости, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Подключив такие уведомления, вы можете просто получить СМС, что какие-то регистрационные действия по вашей недвижимости идут, а вы не подавали документ. И на горячую линию Росреестра обратиться, сможете быстро разобраться с этой проблемой», — отметил Воробьёв.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.