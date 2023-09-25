Узнать больше

Юрист Воробьёв рассказал, как обезопасить недвижимость от мошеннических сделок

Короткая ссылка
Юрист Кирилл Воробьёв посоветовал завести личный кабинет на сайте Росреестра с помощью «Госуслуг», чтобы обезопасить себя от мошенничества с недвижимым имуществом.
Юрист Воробьёв рассказал, как обезопасить недвижимость от мошеннических сделок
  • Gettyimages.ru

На сайте Росреестра можно получать оповещения о любых подачах заявлений в отношении недвижимости, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Подключив такие уведомления, вы можете просто получить СМС, что какие-то регистрационные действия по вашей недвижимости идут, а вы не подавали документ. И на горячую линию Росреестра обратиться, сможете быстро разобраться с этой проблемой», — отметил Воробьёв.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить