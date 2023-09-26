На Кубани экс-учитель дал попробовать наркотики юношам и получил 12 лет тюрьмы
Информация об этом появилась в Telegram-канале краевой прокуратуры.
Отмечается, что в прошлом году мужчина уговорил знакомых подростков 16 и 17 лет употребить синтетический наркотик внутривенно у него в квартире. По данным ведомства, после этого у юношей появилась наркотическая зависимость.
В прокуратуре заявили, что подсудимый признал свою вину.
«Судом ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В конце августа в Санкт-Петербурге ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков.
Также в МВД России заявили об улучшении статистики борьбы с оборотом наркотиков в 2023 году.