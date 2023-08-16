МВД России заявило об улучшении статистики борьбы с оборотом наркотиков в 2023 году

В МВД России заявили, что за семь месяцев 2023 года правоохранительные органы пресекли почти на 10% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чем за аналогичный период 2022 года.

«По сравнению с январём — июлем 2022 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 10,3% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 10,7% больше — связанных с их производством и на 18,2% — со сбытом», — указывает «МВД МЕДИА» в Telegram.

Уточняется, что по расследованным уголовным делам полицейскими изъято из незаконного оборота порядка 13,8 т наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее в МВД России заявили, что в январе — июле 2023 года в стране было зарегистрировано меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.