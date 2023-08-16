В МВД заявили о раскрытии почти 610 000 преступлений за семь месяцев 2023 года
- РИА Новости
Как указывает «МВД МЕДИА», большая часть уголовных дел по данным преступлениям расследовалась сотрудниками органов внутренних дел.
«Повысилась раскрываемость разбоев, грабежей, краж. Преступлений прошлых лет в январе — июле 2023 года раскрыто на 4% больше, чем за семь месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы», — отмечается в заявлении.
Ранее в МВД России заявили, что в январе — июле 2023 года в стране было зарегистрировано меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.