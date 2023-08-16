В МВД заявили о раскрытии почти 610 000 преступлений за семь месяцев 2023 года

В МВД России заявили, что за семь месяцев текущего года правоохранительными органами раскрыто почти 610 тыс. преступлений.

Как указывает «МВД МЕДИА», большая часть уголовных дел по данным преступлениям расследовалась сотрудниками органов внутренних дел.

«Повысилась раскрываемость разбоев, грабежей, краж. Преступлений прошлых лет в январе — июле 2023 года раскрыто на 4% больше, чем за семь месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы», — отмечается в заявлении.

Ранее в МВД России заявили, что в январе — июле 2023 года в стране было зарегистрировано меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.