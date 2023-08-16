В МВД России заявили о снижении числа преступлений в 2023 году

В МВД России заявили, что в январе — июле 2023 года в стране было зарегистрировано меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

«Зарегистрировано на 2,3% меньше преступлений, чем за семь месяцев прошлого года. Материальный ущерб от криминальных деяний снизился на 39,6%», — говорится в заявлении «МВД МЕДИА» в Telegram.

Уточняется, что было зафиксировано снижение количества преступлений против личности на 6,3%, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 4,1%, изнасилований и покушений на изнасилование — на 4,5%.

«На 3,2% меньше зафиксировано преступлений против собственности, в том числе разбоев — на 11,9%, грабежей — на 24,6%, краж — на 17,7%, в том числе автомобилей — на 25,9% и квартирных краж — на 28,2%, угонов транспортных средств — на 9,3%», — добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали более 17 тыс. преступлений за январь — июнь 2023 года.