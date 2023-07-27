В Ставропольском крае зарегистрировали более 17 000 преступлений за полгода

В Ставропольском крае зарегистрировали более 17 тыс. преступлений за январь — июнь 2023 года.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

За полгода следователи и дознаватели полиции расследовали 7 тыс. уголовных дел.

«В регионе снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах, грабежей, хулиганств, а также фактов неправомерного завладения транспортными средствами», — отмечается в сообщении.

Ранее МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.