В России за полгода зафиксировали более тысячи преступлений террористического характера

МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.

«В январе — июне 2023 года зарегистрировано 1193 преступления террористического характера (на 10,4% меньше, чем в прошлом году)», — цитирует материалы ведомства ТАСС.

Вместе с этим в МВД отмечают, что за этот же срок было зафиксировано 734 преступления экстремистской направленности. Данный показатель на 5,3% меньше, чем в 2022 году

Также в ведомстве уточнили, что более 70 преступлений террористической направленности правоохранительные органы пресекли ещё на стадии приготовления и покушения. Это более чем на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.