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В Хакасии спасатели ищут пятерых ушедших в тайгу за орехами подростков

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В Хакасии спасатели МЧС России ищут пятерых подростков из деревни Нижний Матур, которые отправились в тайгу за орехами.
В Хакасии спасатели ищут пятерых ушедших в тайгу за орехами подростков

Об этом говорится в публикации Telegram-канала МЧС.

По представленным данным, подростки не вернулись домой и более десяти часов не выходят на связь, а родственники не смогли найти пропавших самостоятельно.

«Из Абакана выдвинулись четыре спасателя Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. Потерявшихся будут искать как с земли, так и с воздуха. К выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Республике Хакасия», — сообщило министерство.

К поискам привлекли 39 человек и пять единиц специальной техники.

Ранее в МЧС России сообщили, что потерявшиеся в тайге в Хабаровском крае мужчины найдены, их обнаружили с воздуха.

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