В Хакасии спасатели ищут пятерых ушедших в тайгу за орехами подростков
Об этом говорится в публикации Telegram-канала МЧС.
По представленным данным, подростки не вернулись домой и более десяти часов не выходят на связь, а родственники не смогли найти пропавших самостоятельно.
«Из Абакана выдвинулись четыре спасателя Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. Потерявшихся будут искать как с земли, так и с воздуха. К выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Республике Хакасия», — сообщило министерство.
К поискам привлекли 39 человек и пять единиц специальной техники.
Ранее в МЧС России сообщили, что потерявшиеся в тайге в Хабаровском крае мужчины найдены, их обнаружили с воздуха.