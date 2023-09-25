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Потерявшиеся в тайге Хабаровского края мужчины найдены

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В МЧС России сообщили, что потерявшиеся в тайге в Хабаровском крае мужчины найдены, их обнаружили с воздуха.
Потерявшиеся в тайге Хабаровского края мужчины найдены
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В ведомство рассказали, что местные жители сплавлялись по воде, но позже река сильно обмелела. Возможности добраться до конечной точки маршрута на лодке у них не было. Мужчины пешком продолжили путь через тайгу.

«Мы пролетели вдоль речки в одну сторону, уже возвращались, когда на небольшой стоянке увидели людей, они кричали и махали руками», — сообщил Анатолий Федорченко, спасатель первого класса парашютно-десантного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Бортом Ми-8 МЧС России мужчины доставлены в посёлок Берёзовый.

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