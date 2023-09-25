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Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью

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Средства ПВО России уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской областью.
Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом заявило Министерство обороны России.

«Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сказали в министерстве.

Ранее власти Севастополя сообщили, что российские военные отражают ракетную атаку на Крым.

По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.

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