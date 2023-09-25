Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Крым

Российские военные отражают ракетную атаку на Крым; по предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.

РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Работа продолжается», — заявил он. Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Движение по Крымскому мосту также было временно перекрыто.