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Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Крым

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Российские военные отражают ракетную атаку на Крым; по предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.
Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Крым
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Работа продолжается», — заявил он.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Движение по Крымскому мосту также было временно перекрыто.

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