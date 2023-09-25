Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Крым
Российские военные отражают ракетную атаку на Крым; по предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Работа продолжается», — заявил он.
Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.
Движение по Крымскому мосту также было временно перекрыто.
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