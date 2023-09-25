Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

За три недели более 100 тыс. человек подали заявки на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом информирует пресс-служба платформы.

Отмечается, что участники представляют все 89 регионов России и 38 стран, включая государства СНГ, Европы, Азии, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока.

Речь идёт более чем о 17 тыс. семей.

При этом, по данным пресс-службы, к некоторым командам присоединились родственники, которые проживают за границей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.

Позже стартовала регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».