РБК: власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году
- РИА Новости
Издание ссылается на пояснительную записку к соответствующему проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
В документе говорится, что в соответствии с решениями, принятыми правительством, «индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется».
При этом решение не коснётся индексации зарплат работников организаций бюджетной сферы. Так, 1 октября 2024 года их оклады будут увеличены на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%, говорится в сообщении.
Продолжится и индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры, отмечает РБК.
Глава правительства России Михаил Мишустин ранее на заседании кабмина по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% со следующего года позволит поднять зарплаты более 4,5 млн россиян.