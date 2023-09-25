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РБК: власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году

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Российские власти планируют отказаться от индексации зарплат федеральных госслужащих в 2024 году, сообщает РБК. Действующий закон о бюджете предполагает повышение окладов на 4%, такие меры принимались в 2021 году и в 2014—2016 годах.
РБК: власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году
  • РИА Новости

Издание ссылается на пояснительную записку к соответствующему проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. 

В документе говорится, что в соответствии с решениями, принятыми правительством, «индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется».

При этом решение не коснётся индексации зарплат работников организаций бюджетной сферы. Так, 1 октября 2024 года их оклады будут увеличены на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%, говорится в сообщении.

Продолжится и индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры, отмечает РБК.

Глава правительства России Михаил Мишустин ранее на заседании кабмина по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% со следующего года позволит поднять зарплаты более 4,5 млн россиян.

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