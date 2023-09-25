Глава СК поручил доложить о расследовании нападения собаки на ребёнка в Подмосковье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собаки на ребёнка в Подмосковье.

Отмечается, что один из федеральных каналов ранее сообщил о нападении алабая на восьмилетнего ребёнка.

Мальчик был госпитализирован с тяжёлыми травмами, заведено уголовное дело.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи.