Глава СК поручил доложить о расследовании нападения собаки на ребёнка в Подмосковье
- РИА Новости
Отмечается, что один из федеральных каналов ранее сообщил о нападении алабая на восьмилетнего ребёнка.
Мальчик был госпитализирован с тяжёлыми травмами, заведено уголовное дело.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи.