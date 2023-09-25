Врач Терский: около тысячи генов способны влиять на спортивные достижения
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Учёными открыто около тысячи генов, способных значимо влиять на спортивные достижения, поделился врач в беседе с РИАМО.
Эти гены обуславливают особенности метаболизма, адаптацию к экстремальным физическим условиям и психологическую мобилизацию, уточнил Терский.
По его словам, некоторые носители определённых генов проявляют скоростно-силовые качества, носители других групп — выносливость и т. д.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».