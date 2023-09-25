МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманьского
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой именно — не уточняется.
В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.
В августе МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.