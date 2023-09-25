Узнать больше

МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманьского

Короткая ссылка
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского.
МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманьского
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой именно — не уточняется.

В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.

В августе МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить