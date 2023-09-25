Песков: Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент.

Таким образом он прокомментировал слова бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона о том, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Путина.

Как отметил Песков, Кремль ежедневно получает десятки запросов от мировых СМИ с просьбой взять интервью у российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент интервью Путина западным СМИ неуместно, поскольку западная общественность одурманена русофобской пропагандой.

«Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», — резюмировал Песков.