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Песков: Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент.
Песков: Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент
  • AP

Таким образом он прокомментировал слова бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона о том, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Путина.

Как отметил Песков, Кремль ежедневно получает десятки запросов от мировых СМИ с просьбой взять интервью у российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент интервью Путина западным СМИ неуместно, поскольку западная общественность одурманена русофобской пропагандой.

«Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», — резюмировал Песков.

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