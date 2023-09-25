Такер Карлсон заявил, что правительство США сорвало его интервью с Путиным

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сказал Карлсон.

При этом он отметил, что власти США на протяжении десятилетий предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ.

Ранее Карлсон предположил, что в 2024 году начнётся война между США и Россией.

Также Карлсон заявил, что США ненавидят Россию и Венгрию из-за их веры.