Такер Карлсон заявил, что правительство США сорвало его интервью с Путиным
«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сказал Карлсон.
При этом он отметил, что власти США на протяжении десятилетий предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ.
Ранее Карлсон предположил, что в 2024 году начнётся война между США и Россией.
Также Карлсон заявил, что США ненавидят Россию и Венгрию из-за их веры.