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Журналист Карлсон предположил, что в 2024 году начнётся война между США и Россией

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Американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Каролле выразил предположение, что США начнут полномасштабную войну с Россией в следующем году.

«Грядёт горячая война между США и Россией в следующем году», — сказал Карлсон.

Данный вариант развития событий он назвал политической мерой. По словам журналиста, Вашингтону «нужно начать боевые действия», чтобы «сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

«Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», — цитирует Карлсона РИА Новости.

Ранее в ЦТАК заявили, что поставки Западом истребителей F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне.

Также зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT выразил мнение, что Соединённые Штаты попытаются разжечь конфликты ещё в очень многих местах.

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