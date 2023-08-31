Журналист Карлсон предположил, что в 2024 году начнётся война между США и Россией
«Грядёт горячая война между США и Россией в следующем году», — сказал Карлсон.
Данный вариант развития событий он назвал политической мерой. По словам журналиста, Вашингтону «нужно начать боевые действия», чтобы «сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».
«Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», — цитирует Карлсона РИА Новости.
Ранее в ЦТАК заявили, что поставки Западом истребителей F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне.
Также зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT выразил мнение, что Соединённые Штаты попытаются разжечь конфликты ещё в очень многих местах.