Убивший детей в Омской области мужчина работал вахтовиком и увлекался охотой

В СУ СК России по Омской области раскрыли подробности ЧП в посёлке Любино, где 36-летний мужчина из-за ссоры с женой расстрелял из ружья её 27-летнего брата и двух своих детей трёх и пяти лет.

Трагедия произошла накануне вечером, 24 сентября.

«Установлено, что в последние полгода мужчина жил отдельно от семьи — у матери. Мужчина работал вахтовым методом и увлекался охотой», — прокомментировали для Gorod55.ru в региональном ведомстве.

Установлено, что в момент расправы подозреваемый был трезв.

Ранее сообщалось, что мужчина пришёл в дом к жене, с которой они собирались разводиться, и в ходе конфликта убил её брата и двоих своих детей, а после покончил с собой. Женщине с годовалой девочкой и семилетним мальчиком удалось сбежать, они не пострадали.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве трёх человек, в том числе детей, в Омской области.