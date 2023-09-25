Экономист рассказала о налоговом вычете при покупке жилья для пенсионеров
- РИА Новости
Имеется в виду тот год, когда купили квартиру на пенсии, и за три года до года покупки, уточнила она для URA.RU.
«Вернуть налог можно только в том случае, если пенсионер платил его в последние годы. Если из доходов была только пенсия — она НДФЛ не облагается, возвращать нечего», — уточнила Васильева.
Для получения вычета понадобится подтвердить доходы, заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование, в ходе которого выяснилось, что только каждый десятый россиянин (10,6%) регулярно получает налоговый вычет.