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Экономист рассказала о налоговом вычете при покупке жилья для пенсионеров

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Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России, член экспертного совета комитета ГД по экономической политике Оксана Васильева рассказала, что работающие пенсионеры при покупке квартиры могут получить налоговый вычет сразу за четыре года.
Экономист рассказала о налоговом вычете при покупке жилья для пенсионеров
  • РИА Новости

Имеется в виду тот год, когда купили квартиру на пенсии, и за три года до года покупки, уточнила она для URA.RU.

«Вернуть налог можно только в том случае, если пенсионер платил его в последние годы. Если из доходов была только пенсия — она НДФЛ не облагается, возвращать нечего», — уточнила Васильева.

Для получения вычета понадобится подтвердить доходы, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование, в ходе которого выяснилось, что только каждый десятый россиянин (10,6%) регулярно получает налоговый вычет.

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