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Десятая часть россиян регулярно получает налоговый вычет

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Финансовая онлайн-платфома Webbankir провела исследование, в ходе которого выяснилось, что только каждый десятый россиянин (10,6%) регулярно получает налоговый вычет.
Десятая часть россиян регулярно получает налоговый вычет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Более половины опрошенных — 56,7% — никогда не получали налоговый вычет, 19% делали это один-два раза. Ещё 13,7% планируют воспользоваться льготами в будущем.

Почти половина россиян — 46,9% — уверены, что получить налоговый вычет сложно.

Большинство (57,3%) респондентов считают, что нужно упростить процедуру получения вычета. 46% хотели бы, чтобы список категорий товаров и услуг, по которым предоставляется вычет, был расширен. 39,3% выразили мнение, что суммы налоговых вычетов можно было бы увеличить.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

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