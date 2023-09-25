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В Ленобласти нашли заблудившуюся неделю назад в лесу пенсионерку

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В лесном массиве посёлка Портовое Ленинградской области спасатели нашли женщину, которая потерялась неделю назад.
В Ленобласти нашли заблудившуюся неделю назад в лесу пенсионерку
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы.

По данным телеканала, спасатели получили сведения о пропаже женщины ещё 17 сентября: она ушла в лес и заблудилась.

В поисках принимали участие добровольцы поисковых отрядов и штатные спасатели поисково-спасательного отряда города Приозёрска.

Вечером в воскресенье, 24 сентября, 73-летнюю женщину обнаружили в лесу и передали медикам.

Ранее сообщалось, что туристку из Свердловской области, отбившуюся от группы, которая совершала восхождение на гору Малый Иремель в Челябинской области, нашли живой. Она провела две холодные ночи в лесу.

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