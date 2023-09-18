В лесах Челябинской области нашли пропавшую туристку после двух суток поисков
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр поисково-спасательной службы региона.
«На поиски пропавшей туристки были подняты все экстренные службы и сотрудники парков «Зигальга», «Иремель» и «Таганай». Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшая была обнаружена на курумнике у хребта Ягодный», — сообщили в пресс-центре.
Оказалось, что туристка пешком ушла с территории парка «Иремель» на территорию национального парка «Зигальга».
Ранее попутчица туриста из Петербурга, который погиб при восхождении на Авачинскую сопку на Камчатке, рассказала о трагедии.