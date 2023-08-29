Попутчица погибшего при восхождении на Камчатке туриста рассказала о трагедии

Попутчица туриста из Петербурга, который погиб при восхождении на Авачинскую сопку на Камчатке, рассказала о трагедии.

Об этом сообщает 78.ru.

«Потеряли друг друга из вида... До этого мы никогда не виделись... Когда я вышла на вершину вулкана, не увидела его, стала уже людей опрашивать, его тоже никто не видел», — отметила женщина.

По её словам, она прождала своего напарника полтора часа, звонила ему, но ответа не было. Женщина подумала, что молодой человек решил спуститься самостоятельно.

«Потом я позвонила в спасательную службу, мне сказали спускаться и ждать у машины. Я спустилась к машине — его там не было», — рассказала она.

Отмечается, что поисковая операция была начата в тот же день.

Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что на Авачинском вулкане спасатели нашли тело, предположительно, 22-летнего туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего там 27 августа.