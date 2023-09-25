«Ъ»: в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%
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Отмечается, что совокупный бюджет Социального фонда на 2024 год составит 16,2 трлн рублей, на выплату пенсий потратят 10 трлн рублей.
Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января следующего года вырастет на 1,6 тыс. рублей и составит 23,4 тыс. рублей.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.
До этого депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.