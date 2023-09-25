«Ъ»: в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%

В 2024 году пенсии неработающих российских пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

Отмечается, что совокупный бюджет Социального фонда на 2024 год составит 16,2 трлн рублей, на выплату пенсий потратят 10 трлн рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января следующего года вырастет на 1,6 тыс. рублей и составит 23,4 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.

До этого депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.