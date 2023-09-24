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Президент РАН: наука должна реагировать на угрозу применения массивов БПЛА

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Применение в ближайшем будущем массивов беспилотников требует реакции со стороны российской науки, заявил президент РАН Геннадий Красников.

По его словам, вслед за применением одиночных БПЛА и роя беспилотников последует применение массивов аппаратов, которые будут взаимодействовать между собой.

Он отметил, что в этой технологии будут применены нейронные сети.

«Соответственно, мы будем должны все эти вызовы предсказывать и готовиться адекватно реагировать», — цитирует РИА Новости Красникова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что более 1 млн специалистов по беспилотным летательным аппаратам планируется подготовить в России.

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