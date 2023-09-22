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Силуанов: средства на развитие БАС учтены в проекте бюджета на 2024 год

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Средства на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) учтены в проекте бюджета на 2024 год и на последующий период.
Силуанов: средства на развитие БАС учтены в проекте бюджета на 2024 год
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

«Беспилотные авиационные системы. Новый нацпроект. Учтены необходимые ресурсы на 2024 год и на последующий период», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что более 1 млн специалистов по беспилотным летательным аппаратам планируется подготовить в России.

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