Силуанов: средства на развитие БАС учтены в проекте бюджета на 2024 год
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Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
«Беспилотные авиационные системы. Новый нацпроект. Учтены необходимые ресурсы на 2024 год и на последующий период», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что более 1 млн специалистов по беспилотным летательным аппаратам планируется подготовить в России.