Силуанов: средства на развитие БАС учтены в проекте бюджета на 2024 год

Средства на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) учтены в проекте бюджета на 2024 год и на последующий период.

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© Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. «Беспилотные авиационные системы. Новый нацпроект. Учтены необходимые ресурсы на 2024 год и на последующий период», — цитирует его ТАСС. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что более 1 млн специалистов по беспилотным летательным аппаратам планируется подготовить в России.