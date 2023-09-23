Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

До 2026 года в Москве закупят не менее 500 вагонов поездов метро «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поезда «Москва-2020»: до 2026 года закупим ещё не менее 500 новых вагонов», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что парки Кольцевой и Большой Кольцевой линии уже укомплектованы такими вагонами на 100%.

По словам московского мэра, согласно планам, в 2024 году в метро поступит модифицированный состав.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене специалисты восстанавливают исторические барельефы на станции «Новокузнецкая». Работы планируют завершить до конца текущего года.