Узнать больше

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Короткая ссылка
До 2026 года в Москве закупят не менее 500 вагонов поездов метро «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро
  • РИА Новости

«Поезда «Москва-2020»: до 2026 года закупим ещё не менее 500 новых вагонов», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что парки Кольцевой и Большой Кольцевой линии уже укомплектованы такими вагонами на 100%.

По словам московского мэра, согласно планам, в 2024 году в метро поступит модифицированный состав.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене специалисты восстанавливают исторические барельефы на станции «Новокузнецкая». Работы планируют завершить до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить