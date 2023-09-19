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На станции метро «Новокузнецкая» в Москве восстановят исторические барельефы

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В столичном метрополитене специалисты восстанавливают исторические барельефы на станции «Новокузнецкая». Работы планируют завершить до конца текущего года.
На станции метро «Новокузнецкая» в Москве восстановят исторические барельефы
  • © mos.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Барельефам на станции «Новокузнецкая» возвращаем первоначальный вид. Все работы идут под надзором Департамента культурного наследия Москвы и будут завершены до конца года», — прокомментировал исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В частности, планируется привести в порядок гипсовый фриз, посвящённый Красной армии. Специалисты полностью расчистили рельеф от старых слоёв краски, укрепили разрушенные фрагменты, устранили трещины.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2000 памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.

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