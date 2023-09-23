Путин поблагодарил учёных, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, праздник тигра является одним из наиболее ярких и значимых в культурной жизни Дальнего Востока и всей России.
«Особые слова признательности — учёным, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтёрам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно... создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра», — говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что благодаря их усилиям среди россиян укрепляется приверженность к бережному отношению к дикой природе.
Ранее генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с RT рассказал, каких правил стоит придерживаться при встрече с диким животным, например с тигром, на природе.