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Путин поблагодарил учёных, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра

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Российский президент Владимир Путин поздравил с Днём тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, посвящённых празднику, поблагодарив учёных, биологов, работников заповедников, которые обеспечивают безопасное проживание популяции амурского тигра в России.
Путин поблагодарил учёных, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, праздник тигра является одним из наиболее ярких и значимых в культурной жизни Дальнего Востока и всей России.

«Особые слова признательности — учёным, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтёрам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно... создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что благодаря их усилиям среди россиян укрепляется приверженность к бережному отношению к дикой природе.

Ранее генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с RT рассказал, каких правил стоит придерживаться при встрече с диким животным, например с тигром, на природе.

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