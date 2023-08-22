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Специалист Арамилев посоветовал не делать резких движений при встрече с тигром

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Полина Полетаева
Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с RT рассказал, каких правил стоит придерживаться при встрече с диким животным, например с тигром, на природе.
Специалист Арамилев посоветовал не делать резких движений при встрече с тигром
  • Gettyimages.ru

«Встреча с дикими животными в лесу — дело обычное, но в основном там встречаются копытные животные, реже — медведи. Тигра в лесу встретить — редкое явление», — отметил Арамилев.

Однако если такая встреча всё же состоялась, эксперт посоветовал придерживаться стандартных для подобных ситуаций правил.

«С тиграми, медведями, волками и другими хищниками, даже с бродячими собаками, поведение однотипное. Нужно стоять на месте, не убегать и не делать резких движений. Это может заинтересовать животное, оно подбежит к человеку и попытается понять, «что это такое», — объяснил специалист.

Вместе с тем, если вы понимаете, что животное начинает приближаться, нужно визуально увеличить свои размеры — поднять руки или рюкзак.

«Если вас двое или трое, не нужно разбегаться в разные стороны. Наоборот, стоит встать плечом к плечу, чтобы показать, что вы больше и сильнее. И громким, уверенным голосом... сообщить животному, что вы не хотите его видеть», — добавил Арамилев.

По его словам, при встрече с тигром также можно использовать сигнальный огонь для отпугивания — так делают профессионалы. 

«Тигр, если он не ранен, не нападает на человека», — резюмировал собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае истощённый краснокнижный амурский тигр напал на лесозаготовителя и поранил его.

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